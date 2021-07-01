КМДА про е-квиток: Київ перейде на автоматизовану систему обліку проїзду в транспорті у 2023 році

Запуск у Києві автоматизованої системи обліку проїзду для всіх пасажирів – електронний квиток, включаючи пільговиків з інших міст, відкладено на 2023 рік, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«За час існування електронного квитка міська влада технологічно адаптувала до системи е-квитка 100% мережі комунального транспорту: 1326 одиниць наземного транспорту та 359 турнікетів у метро. Створено понад 4000 місць продажу е-квитка. А у застосунку «Київ Цифровий» завжди можна зручно поповнити свою транспортну карту або придбати разовий QR-квиток для себе чи друга», – повідомила пресслужба.

За даними КМДА, розпорядження про перенесення впровадження системи в повному обсязі було підписане 25 червня. Столична влада повідомила, що рішення «пов’язане виключно з неспроможністю Міністерства соціальної політики України забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів – громадян, які не зареєстровані в Києві».

Систему е-оплати в громадському транспорті в тестовому режимі запустили в Києві у 2018 році. Нині е-квиток працює в метрополітені і транспорті «Київпастрансу», повністю ж система мала запрацювати, зокрема в маршрутках, до 1 липня поточного року. Втім КМДА оприлюднила розпорядження, що е-квитки мають запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в столиці до 1 січня 2023 року.

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