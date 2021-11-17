У громадському транспорті Дніпра обмежують пільги на проїзд через пандемію

У Дніпрі з 18 листопада діятимуть обмеження на проїзд у громадському транспорті для пільговиків. Таке рішення ухвалила міська спецкомісія.

Згідно з рішенням, користуватися громадським транспортом безплатно пільговики зможуть з 10-ої до 15-ої години. Це діятиме у міських маршрутках, трамваях, тролейбусах і метро.

Кінцевий термін не зазначений. Йдеться про те, що обмеження діятиме з 18 листопада на весь період «червоного» рівня епіднебезпеки.

Від водіїв також вимагатимуть брати пасажирів не більше, ніж є сидячих місць у салоні.

Схоже рішення міська спецкомісія вже ухвалювала 24 березня нинішнього року: через посилення карантину пільговики могли їздити за пільгами в громадському транспорті тільки з 10:00 до 15:00.

7 квітня суд у Дніпрі задовольнив позов учасника бойових дій на Донбасі В’ячеслава Гаркуші й визнав протиправним рішення про «погодинні» пільги.

Упродовж тижня Дніпропетровщина посідає перше місце серед областей України за показником виявлення нових випадків COVID-19. За минулу добу, 16 листопада, в області підтвердили понад 1600 нових випадків, майже половина з них – у Дніпрі.

Загалом на Дніпропетровщині через коронавірусну інфекцію з початку пандемії померли майже сім тисяч людей.