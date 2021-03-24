Через посилення карантину в Дніпрі утворилися черги на зупинках

Через посилення карантинних заходів від сьогодні, з 24 березня, у Дніпрі в ранкові та вечірні «години пік» утворилися черги на зупинках. За рішенням міської спецкомісії, відтепер і до середини квітня їздити в громадському транспорті можна лише сидячи, відтак водії не можуть взяти всіх охочих.

У міськраді повідомили, що для запобігання транспортному колапсу кількість маршруток збільшили на 5%. Окрім того, запровадили обмеження для пільговиків: пільги на проїзд діють винятково з 10:00 до 15:00.

Міський голова Дніпра Борис Філатов на брифінгу заявив, що транспортні проблеми виникли через непоінформованість жителів про нові умови проїзду.

«Сьогодні вже виникли проблеми з пільговим проїздом у громадському транспорті, бо люди не знали. Хоча ми намагаємося максимально поінформувати. Ми сподіваємося, що це дозволить нам не сповзти до червоної зони», – сказав він.

Юристка громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини на базі правозахисної групи «Січ» Віталія Серебрянська каже, що запровадження «погодинної» дії пільг – незаконне й може бути оскаржене в суді.

«З одного боку, міська влада має повноваження запроваджувати певні обмеження, пов’язані з карантином, однак вони мають бути обґрунтованими, доцільними й законними. Обмеження пільг суперечить закону, адже законодавство передбачає пільги на проїзд без обмежень у часі й кількості поїздок. Пільговики можуть оскаржити обмеження в судовому порядку», – зазначила юристка в коментарі Радіо Свобода.

У Дніпрі, за рішенням спецкомісії, посилили карантин, запровадивши деякі обмеження «червоної» зони, попри те, що місто поки перебуває в «помаранчевій». У мерії пояснили, що діють на випередження.