Мінветеранів про оприлюднення приватних даних людей, які записалися на вакцинацію: «Технічна помилка»

Речниця міністра у справах ветеранів Оксана Химич у коментарі Радіо Свобода назвала «технічною помилкою» публікацію посилань на приватні дані претендентів, які подали заявку на щеплення залишками вакцин для медиків.

Вона пояснила, що в ранковій новині на сайті відомства, яка стосувалася позачергової вакцинації учасників бойових дій, замість лінків на форми запису на вакцинацію випадково опублікували посилання на таблиці з базами по певних областях, де містяться дані осіб, що вже подали заявки.

«Наші ветерани попросили роз'яснити, знайти алгоритм куди їм звертатися (за залишковими дозами – ред.). Ми брали цю інформацію із сайтів обласних державних адміністрацій. Є регіональні координатори, яких визначає звичайно не Міністерство ветеранів, і вони далі посилання, куди треба звертатись і вписувати свої дані. Ми зібрали ці дані. Це якийсь технічний збій. Можливо у них якісь були відкриті (дані – ред.)», – сказала Химич.

Зокрема, було опубліковано бази даних щодо претендентів із Кіровоградської, Рівненської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Херсонської та Хмельницької областей. Першими це помітили користувачі твіттеру. Незабаром після перших реакцій замість цих посилань у табличці з’явились написи «Інформація уточнюється».

У Міністерстві в справах ветеранів зараз повторно перевіряють всі посилання в новині на сайті відомства.

У Міністерстві охорони здоров’я теж обіцяли Радіо Свобода прокоментувати ситуацію, але наразі не зробили цього.

В Україні виявили 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом тижня з 24 по 30 березня середня кількість нових хворих за добу може дорівнювати від 15 до 16,2 тисячі по Україні, свідчать дані Національної академії наук України. Цей прогноз НАНУ оприлюднила 23 березня.

137 026 людей щеплено в Україні від початку вакцинальної кампанії.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 579 906 людей, 30 773 – померли, 1 276 272 – одужали.