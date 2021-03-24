Епідеміолог про показники COVID-19: «Ситуація погіршуватиметься»

Епідеміологічна ситуація з COVID-19 в Україні найближим часом погіршиться. Таке припущення висловила у програмі «Утро» телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», епідеміолог Людмила Мухарська.

За її словами, статистика захворюваності, яку фіксує МОЗ, враховує випадки інфікування за позитивними результатами ПЛР-тестувань, утім, не всі хворі тестуються. Тож «на 100% правильної статистики» ніхто не знає, каже вона.

«Ми бачимо верхівку хворих, які звертаються, у них середня чи важка форма. Тому ситуація, я думаю, ще погіршуватиметься. Запущено епідемічні ланцюги, тобто люди, які інфікувались два тижні тому і тиждень тому, тільки зараз починають хворіти», – сказала Мухарська.

Однією з причин сплеску захворюваності, вважає епідеміолог, є проникнення «британського» штаму вірусу на територію України. Потрапити він міг кількома шляхами, скажімо, через українські регіони, що межуть із країнами ЄС, або ж від іноземних туристів, які приїжджали відпочивати в український Буковель, говорить Мухарська.

Епідеміолог не може однозначно сказати, чи вакцинація, що розпочалась в Україні, допоможе протистояти саме «британському» штаму, адже про це необхідно дізнаватись у виробника й дослідних центрів, які аналізували ефективність препаратів. Утім, щеплення від коронавірусу, коли вони наберуть обертів, мають полегшити епідеміологічну ситуацію загалом, додала вона.

За даними МОЗ, в Україні за минулу добу виявили 14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 342 людини померли.

Національна академія наук України прогнозує, що протягом тижня з 24 по 30 березня середня кількість нових хворих за добу може дорівнювати від 15 до 16,2 тисячі по Україні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 579 906 людей, 30 773 – померли, 1 276 272 – одужали.