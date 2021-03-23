Уряд змінив правила перебування в «червоній зоні» – маску треба носити і на вулиці

Уряд України заборонив громадянам перебувати без масок на вулицях і в парках у «червоних» карантинних зонах. Таку постанову, ухвалену на засіданні уряду 22 березня, підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нове рішення вносить зміни до ухваленої 9 грудня 2020 року постанови «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Документ забороняє перебування на територіях загального користування без засобів індивідуального захисту, зокрема «респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно».

До територій загального користування належать вулиці, дороги, пляжі, площі, бульвари, проспекти, парки, рекреаційні зони, сади, сквери, пам’ятники культурної та історичної спадщини й інше.

В Україні далі ускладнюється ситуація з поширенням коронавірусної інфекції. 22 березня виявили 11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (це на понад 4 тисячі нових хворих менше за рекордні показники минулого тижня). Водночас число померлих за попередню добу є абсолютним рекордом – 22 березня пішли з життя 333 людини з COVID-19.