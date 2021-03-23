МОЗ: в Україні зафіксували 11 476 нових випадків COVID-19, померли понад 300 людей

В Україні виявили 11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, минулої доби шпиталізували 2 519 людей, одужали – 8 044, померли 333 людей.

Протягом доби провели 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 565 732 людей, 30 431 – померли, 1 268 886 – одужали.