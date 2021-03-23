COVID-19: Львівщина має «червоний» рівень, Дніпро анонсує власний карантин

Львівська область за своїми показниками ввійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Наразі такі показники вже мають місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська й Чернівецька області.

Із урахуванням цих даних МОЗ рішення про запровадження в регіонах обмежень, належних для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На цей час такі обмеження запроваджені з 26 лютого в Івано-Франківській області, з 1 березня в Чернівецькій області, з 3 березня в Житомирській області, з 8 березня в Закарпатській області, з 23 березня в Києві й Одеській області.

Із 24 березня такі ж обмеження почнуть діяти в Київській і Сумській областях; щодо Львівщини рішення на цей час іще не ухвалене.

Тим часом міський голова Дніпра Борис Філатов анонсував, що в цьому місті, яке разом із областю наразі належить до «помаранчевого» рівня епіднебезпеки, з півночі на четвер, 25 березня, теж будуть запроваджені суворі карантинні заходи. За його словами, це «вольове рішення» має на меті відвернути можливий перехід до «червоного» рівня і колапс системи охорони здоров’я.

Як написав він у фейсбуці, рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій про те, які саме будуть ці заходи, буде оприлюднене найближчим часом.

Раніше ще деякі міста так само ухвалювали власні рішення про запровадження суворіших карантинних заходів, ніж вимагає чинний у них рівень небезпеки.

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки – найвищий із чотирьох можливих, він передбачає найсуворіші обмеження на кшталт тих, що діяли в січні під час загальноукраїнського карантину. На відміну від тієї ситуації, нині уряд дозволяє ухвалювати на місцях рішення щодо роботи громадського транспорту в регіонах із «червоним рівнем», що раніше було заборонено.

Система цих рівнів, уперше запроваджена восени 2020 року, відновила чинність із 24 лютого, коли в Україні був оголошений так званий адаптивний карантин: карантинні обмеження запроваджуються по регіонах залежно від епідемічної ситуації. Наразі чинність адаптивного карантину передбачена на термін до 30 квітня.