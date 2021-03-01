Житомирська область увійде до «червоної зони» карантину – ОДА

Житомирська область увійде до «червоної зони» карантину, повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

«Я хочу повідомити про те, що, на жаль, у нас невпинно зростає кількість захворювань на COVID-19. Можна навіть сказати, що ми «зловили» третю хвилю. Сьогодні буде проведено державну комісію ТЕБ та НС, де Житомирщина увійде до червоної зони з відповідними обмеженнями», – сказав голова Віталій Бунечко.

З 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин, що триватиме до 30 квітня 2021 року. Він передбачає запровадження рівнів епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний».

У «червоній зоні» діятимуть ті ж обмеження, які існували під час посиленого карантину в січні.