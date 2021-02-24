В Україні почав діяти адаптивний карантин. Що він передбачає

В Україні з 24 лютого почав діяти адаптивний карантин, що триватиме до 30 квітня 2021 року. Він передбачає запровадження рівнів епідеміологічної безпеки: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний», пояснили раніше у Міністерстві охорони здоров’я.

«Зелений» рівень – той показник, якого Україна повинна досягти, щоб карантинні обмеження скасували або переглянули:

рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50% від епідеміологічного порогу;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР та визначення антигену менше ніж 5%.

«Жовтий» рівень – базовий для усієї країни, поки не вдається досягти «зеленого». Під час цього адаптивного карантину, порівнюючи з попереднім, діятимуть деякі послаблення:

масові заходи дозволено, якщо для однієї людини є чотири квадратних метра або заповненість залу до 50%. Раніше вимагалось п'ять квадратних метрів;

можна відвідувати заклади освіти групами понад 20 людей;

заклади харчування зможуть працювати до 0:00. Наразі дозволено до 23:00;

глядачам дозволять відвідувати матчі командних видів спорту, але заповненість місць має бути до 50%. Саме це пом'якшення почне діяти з 18 лютого.

«Помаранчевий» рівень не передбачає встановлення додаткових карантинних обмежень, а сигналізує про наближення регіону до «червоного» рівня в регіоні, тобто є перевищення по хоч би одному з цих пунктів:

в регіоні зайнято понад 65% ліжок із киснем;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом семи днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення. У МОЗ переконані, що кількість тестувань повинна постійно зростати, тож її низькі показники сприймаються як тривожний сигнал;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих перевищує 20%.

«Червоний» рівень почне діяти, якщо упродовж трьох днів поспіль буде перевищено хоча б два показники з тих, що перелічені для «помаранчевого» рівня.

У разі запровадження «червоного» рівня буде заборонено:

роботу закладів громадського харчування;

роботу розважальних і торгово-розважальних закладів;

роботу непродовольчих ринків, спортзалів, басейнів;

не працюватимуть заклади освіти окрім дитсадків і початкових класів. Для решти запроваджується дистанційне навчання.

Проте навіть у разі запровадження «червоного» рівня працюватимуть банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, продовольчі магазини.

Цю зону, за потреби, запроваджуватиме загальнонаціональна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наразі, за даними МОЗ, лише дві області, Івано-Франківська та Чернівецька, потрапили до так званої «червоної зони». У «помаранчевій» зоні опинилися Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Київ та решта областей – у «жовтій» зоні.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 317 694 людини, одужали – 1 155 422, померли – 25 461.