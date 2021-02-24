В Україні минулої доби зафіксували 5 850 нових випадків COVID-19 – МОЗ

За попередню добу в Україні виявили 5 850 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За добу госпіталізували 3 049 людей. Одужали – 3 645, померли – 152.

В Україні здійснили напередодні 79 538 тестувань, зокрема методом ПЛР – 34 351.

Найбільшу кількість випадків виявили у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), Києві (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 317 694 людини, одужали – 1 155 422, померли – 25 461.