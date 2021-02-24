Розпочинається вакцинація від Covid-19. Індійська Covishield розподілена по регіонах України

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартує сьогодні, через день після того, як 23 лютого прибула партія першої вакцини від Covid-19 – Covishield. У цьому запевнив заступник голови Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Перші пів мільйона доз вакцини, що були розвантажені в аеропорту «Бориспіль» 23 лютого, одразу спрямовані до 7 регіонів України: до Київської області, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Вінницької та Полтавської. До інших регіонів препарат має надійти сьогодні. Про це розповів під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, разом з вакциною доправлять шприци та бокси для безпечної утилізації. Крім того, Віктор Ляшко ще раз наголосив на тому, що вакцина, вироблена за ліценцією Oxford-Astra Zeneca на індійському майданчику Serum Institute, є повністю безпечною, а її імуногенність становить більше від 97 відсотків.

«У 97 [відсотках] випадків у людини після щеплення формуються антитіла. А що таке ефективність? Це порівняння людей, які вакцинувались, з контрольною групою, які не вакцинувались, і кількість невакцинованих людей у групі, які захворіли, порівняно з кількістю вакцинованих людей у групі. Тому ефективність – 70 відсотків», – сказав Ляшко.

Хто, кого і коли вакцинуватиме?

Заступник голови МОЗ також зазначив, що під час першого етапу здійснювати вакцинацію будуть мобільні бригади, що пройшли спеціальну підготовку. Такі бригади, працюватимуть по 2 місяці кожна. Про це розповів диpектop депapтaменту oхopoни здopoв’я Кіровоградської обласної державної адміністрації OДA Oлег Pибaльченкo.

За два місяці роботи одна мобільна бригада використає 4,5-5 тисяч доз вакцини

«У першу хвилю ми проведемо імунізацію семи тисяч медичних працівників та інших категорій, які належать до групи ризику. Одна мобільна бригада працює 28 днів підряд. На 29-й день вона повертається в перший заклад і робить повторне щеплення. За два місяці роботи одна мобільна бригада використає 4,5-5 тисяч доз вакцини», – пояснив Рибальченко.

Медики з таких мобільних бригад під час навчання дізналися:

як консультувати до і після вакцинації;

як вводити вакцину – правильна техніка та місце (для різних виробників – різні техніки);

як розрахувати потребу у вакцині та ін'єкційних матеріалах;

як безпечно утилізувати використані матеріали;

як надати екстрену допомогу у випадку необхідності.

Мобільна бригада має складатися з лікаря, двох медичних сестер, реєстратора та водія. Передбачалося, що буде створено 600 мобільних бригад. Вони почнуть імунізацію зі своїх колег. Згідно із оприлюдненим планом, протягом лютого-квітня буде використано 367 тисяч безкоштовних вакцин:

на першому етапі щеплення отримають медпрацівники лікарень, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку, військовослужбовці в зоні проведення ООС;

на другому – медпрацівники, люди 80 років та старші, а також соціальні працівники;

на третьому – люди у віці від 65 років, працівники критично важливих структур, державної безпеки, працівники сфери освіти;

на четвертому – люди від 60 років, люди з хронічними захворюваннями, особи, які працюють і відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Чи можна щепитися за гроші?

На подальших етапах імунізації обіцяють запустити в роботу 4250 кабінетів щеплень. Там вакцинуватимуть за попереднім записом. Українці віком від 18 до 59 років, які не потрапляють до названих груп вакцинації, можуть отримати щеплення на п'ятому етапі. Такі громадяни з 1 березня цього року зможуть записатися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19. Відповідна послуга буде доступною через додаток «Дія» і портал «Дія», а також контакт-центр МОЗ із питань Covid-19. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

Ми створили послугу – запис в лист очікування на вакцинацію від Covid-19

«МОЗ спільно з Мінцифри збільшили кількість послуг, які може отримати громадянин у своєму смартфоні або з комп'ютера, не виходячи з дому. Ми створили послугу – запис в лист очікування на вакцинацію від Covid-19, який буде доступний в додатку і на порталі «Дія». Це дуже важливо і стосується українців, які хочуть записатися в чергу (на вакцинацію) у віці від 18 до 59 років», – сказав Кучер.

Наразі імунізація від коронавірусу в Україні є добровільною, перед її проведенням необхідно заповнити заяву щодо згоди. Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз препарату з інтервалом 21-28 днів (залежно від типу вакцини). Перед щепленням людину мають оглянути, запитати про самопочуття. Після уколу рекомендовано не залишити медустанову протягом 30 хвилин для виключення розвитку алергічної реакції. Проводити ПЛР-тест або тестувати на антитіла перед вакцинацією не потрібно. Всі, хто отримають першу та другу дозу вакцини, будуть внесені до єдиного реєстру на базі системи eHealth, що використовують сімейні лікарі. Поряд із цим, відтермінувати щеплення рекомендують вагітним до народження дитини, а тим, хто перехворів на коронавірус – на 6 місяців від одужання.

В Україні щеплення від Covid-19 за державні кошти отримають усі, хто цього захоче, переконував Віктор Ляшко. Водночас, за його словами, можливий і продаж вакцин від коронавірусу в Україні, але не раніше другого півріччя 2021 року.

Що в Україні кажуть про Covishield?

Тим часом Міністерство охорони здоров'я в екстреному порядку зареєструвало індійську вакцину. За повідомленням відомства, на реєстрацію в Україні ця вакцина була подана 15 лютого, а вже 22 лютого МОЗ офіційно зареєструвало препарат для екстреного застосування в Україні.

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин Oxford-Astra Zeneca у І–ІІ кварталі 2021 року

«Oxford-Astra Zeneca (Covishield) подали на реєстрацію до Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я 15 лютого. В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від Covid-19 та скорочує її до п’яти робочих днів», – повідомили в МОЗ.

У міністерстві також нагадали, що перша зареєстрована в Україні вакцина від Covid-19 розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона виробляється на майданчику Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Вакцину Oxford-Astra Zeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський союз та Індія.

«Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин Oxford-Astra Zeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від Covid-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute», – поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.

З відкритих джерел відомо, що вартість дози вакцини AstraZeneca у виробника становить 4 долари. Втім, якою ціна може бути в Україні, стане відомо лише тоді, коли препарат надійде у вільний продаж. Голова закупівельної організації Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко заявила, що, вакцина Covishield была закуплена за ціною, яка відповідає заявленій виробником.

Відсутність чесної і правдивої розмови із суспільством про виробництво та ефективність цієї вакцини може призвести до зворотного ефекту

«Ми знаходимося під договором про нерозголошення, тому я, на жаль, не можу озвучити ці ціни», – пояснила під час брифінгу Коротченко.

Крім того, вакцина Covishield може викликати в Україні недовіру і спровокувати масову відмову від імунізації. Таке припущення зробила заступниця голови Верховної Ради, народний депутат Олена Кондратюк.

«Поки вона летіла до нас під особистим контролем міністра охорони здоров'я Степанова, довіра до цього препарату була підірвана недолугою комунікацією. Відсутність чесної і правдивої розмови із суспільством про виробництво та ефективність цієї вакцини може призвести до зворотного ефекту: масової відмови від щеплень», – написала Кондратюк у фейсбуці.

Але у МОЗ заявляють, що в межах ініціативи COVAX Україна отримає протягом першої половини нинішнього року від 2,2 мільйона доз до 3, 7 мільйона доз Covishield. Паралельно до України мають надходити й інші вакцини. Зокрема, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, успішно завершені переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Очікується, що надійде 15 мільйонів доз, але постачання розпочнеться лише з липня 2021 року.