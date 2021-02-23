Зеленський готовий зробити щеплення разом з військовими як верховний головнокомандувач – ОП

Президент України Володимир Зеленський готовий зробити щеплення від COVID-19 разом з українськими військовими як верховний головнокомандувач, повідомив Офіс президента України.

«Вакцинація повинна розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона має бути добровільною – нікого не потрібно силувати, краще детально проінформувати людей про належну якість препарату», – наголосив Зеленський.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що 24 лютого почнеться постачання в регіони перших 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Передусім вакцинуватимуть лікарів медичних закладів, які надають допомогу коронавірусним хворим, потім – працівників соматичних лікарень, екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів тощо.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Ляшко додав, що багато медичних фахівців уже перехворіли на коронавірус, отримавши імунітет на найближчі місяці. На другому етапі передбачена вакцинація військових.

23 лютого до України прибула перша партія вакцини від COVID-19 вінтажним літаком із Індії. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який її супроводжував, після того, як вантаж розмитнять, вакцина поїде в регіони.

Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні.