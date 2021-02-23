Після вакцинування імунітет від COVID-19 триматиметься щонайменше 12 місяців – Ляшко

Імунітет від захворювання на коронавірусну інфекцію триматиметься щонайменше 12 місяців, і саме виходячи з цієї моделі Міністерство охорони здоров’я планує закупівлю вакцини на 2022 рік. Про це на брифінгу 23 лютого заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Міністерство охорони здоров’я не розглядає варіант відсутності імунітету за шість місяців, оскільки, за нашою інформацією, щонайменше на 12 місяців має бути імунітет у разі, якщо не відбудеться якоїсь такої мутації, яка не була передбачена до цього. Плюс – до проєкту бюджетної декларації, яку Міністерство охорони здоров’я подало до Міністерства фінансів, ми передбачили відповідну суму коштів для закупівлі вакцини проти коронавірусної хвороби на 2022 рік», – наголосив Ляшко.

23 лютого до України прибула перша партія вакцини від COVID-19 вінтажним літаком із Індії. Як повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який її супроводжував, після того, як вантаж розмитнять, вакцина поїде в регіони.

Обсяг першої партії вакцини Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield, становить 500 тисяч доз. Перед прибуттям партії вакцини стало відомо, що Oxford/AstraZeneca (Covishield) вже офіційно зареєстрована в Україні.

Очікується, що вакцину перевезуть в обласні склади 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та місто Київ), які отримають вакцину в день розвезення, решта – наступного дня. Принаймні таку процедуру раніше описував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Читайте також: Українців вакцинуватимуть 572 бригади, близько 23 на регіон – Степанов

Раніше голова МОЗ Максим Степанов анонсував, що перший етап вакцинації охопить майже 370 тисяч людей. Вакцину отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють у медзакладах і надають допомогу хворим на COVID-19, працівники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19, працівники «екстренки», включаючи водіїв, громадяни, які перебувають у спеціалізованих медзакладах, і працівники таких медзакладів (інтернати, будинки людей літнього віку), військовослужбовці.

За даними МОЗ, Україна отримала інформацію від глобального механізму COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

На сьогодні від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 311 844 людини, одужали – 1 151 777, померли – 25 309.