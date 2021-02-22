Степанов повідомив про кінець переговорів про збільшення постачань в Україну вакцини NovaVax

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про завершення переговорів про збільшення постачань в Україну американської вакцини NovaVax.

«Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору. Загальний обсяг вакцин NovaVax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Нагадаю, що постачання вакцини NovaVax заплановано, починаючи з липня 2021 року», – повідомив Степанов у фейсбуці.

Напередодні він також повідомляв, що вже відвантажена перша партія вакцин AstraZeneca із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

«500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно плану МОЗ. Зараз (станом на вечір 21 лютого – ред.) вакцина транспортується до Мумбаї. Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України», – вказував Степанов.

Голова МОЗ Максим Степанов пізно ввечері 18 лютого вирушив до Індії за першою партією вакцини від COVID-19.

У МОЗ очікували, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». 21 лютого головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина надійде «найближчим часом». За його словами, «єпитання розмитнення, оформлення, розподілу кількості доз по кожній конкретній області і завантаження машин, які поїдуть».

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

На початку лютого у МОЗ повідомляли, що Україна отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.