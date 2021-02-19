Міністр Степанов відправився до Індії за першою партією вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пізно ввечері 18 лютого повідомив, що відправився до Індії за першою партією вакцини від COVID-19.

«Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує», – написав Степанов у фейсбуці.

Він заявив, що готується до перемовин з компанією Serum Institute of India, яка виробляє вакцини AstraZeneca та Novavax.

«Київ-Дубай-Делі-Пуне. Через 17 годин буду в пункті призначення – Пуне. Готуємось до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз», – зазначив Степанов.

Міністр додав, що основна задача – до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об‘ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та Novaax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

8 лютого очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.