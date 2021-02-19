Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 лютого 2021, Київ 06:08
Новини | Коронавірус

Міністр Степанов відправився до Індії за першою партією вакцини від COVID-19

Степанов готується до перемовин з компанією Serum Institute of India, яка виробляє вакцини AstraZeneca та Novavax

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пізно ввечері 18 лютого повідомив, що відправився до Індії за першою партією вакцини від COVID-19.

«Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує», – написав Степанов у фейсбуці.

Він заявив, що готується до перемовин з компанією Serum Institute of India, яка виробляє вакцини AstraZeneca та Novavax.

«Київ-Дубай-Делі-Пуне. Через 17 годин буду в пункті призначення – Пуне. Готуємось до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз», – зазначив Степанов.

Міністр додав, що основна задача – до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об‘ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та Novaax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником.
Інфографіка:

Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».

8 лютого очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG