Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин від COVID-19 – Степанов

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції, постачання почнеться з лютого 2021-го. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час наради з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила пресслужба Офісу президента.

Очільник МОЗ зазначив, що досягнуті домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, розповіли в Офісі президента.

Своєю чергою Зеленський заявив, що 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від партнерів.

«Чим раніше ми отримаємо вакцини, тим швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок», – сказав глава держави.

Міністерство охорони здоров’я України планує завершити кампанію з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 до кінця цього року.

5 лютого заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що компанія Pfizer незабаром надішле в Україну документ для реєстрації своєї вакцини від COVID-19.

29 січня Ляшко заявляв, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Водночас Ляшко переконаний, що масова вакцинація можлива в Україні через чотири місяці. За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.