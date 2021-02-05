У міру того, як зусилля країн Заходу щодо вакцинації уповільнюються, зростає привабливість вакцин з Росії та Китаю

Рід Стендиш

Нове дослідження допомогло провідній російській вакцині проти коронавірусу реабілітуватись від критики щодо поспішного розповсюдження в той час, як у багатьох країнах зростає серія логістичних та політичних проблем щодо постачання вакцин.

Проміжний аналіз результатів третьої фази випробувань Sputnik V, які були опубліковані 2 лютого у міжнародному медичному журналі The Lancet, виявив, що Sputnik V на 91,6% ефективний проти симптоматичного COVID-19 та дієвий при захворюванні у важкій та середній формі.

Це приблизно можна порівняти із захистом, який на сьогодні забезпечують провідні вакцини західного виробництва.

Хоча в опублікованому дослідженні незрозуміло, чи може російська ін’єкція зупинити передачу вірусу, нова публікація пом’якшує певні занепокоєння щодо нестачі прозорості та поспішного початкового постачання до того, як завершились клінічні випробування.

«Проблемними питаннями є швидкість та те, як вона була просунута, що викликало певне занепокоєння, але нові дані від The Lancet повинні це нейтралізувати, – сказав Радіо Свобода Джуліан Танг, клінічний вірусолог з університету Лестера у Великій Британії. – Росія зробила ставку на свою вакцину, і ця ставка, здається, дала свої результати».

Нове дослідження публікується тоді, коли перегони у виробництві ефективних та простих у постачанні вакцин проти COVID-19 виходять на новий рівень.

Західні вакцини від AstraZeneca, Moderna та Pfizer/BioNTech, а також китайські Sinovac і Sinopharm та російський Sputnik V стали попередніми переможцями.

Але нещодавні маніпуляції національних держав через обмежені поставки спричинили масу здебільшого передбачуваних проблем, починаючи із затримки виробництва та постачання, завершуючи питанням розподілу, які, схоже, заохочують вищу толерантність до непрозорості та ризику.

Це створило ширший глобальний плацдарм для російської та китайської вакцин, незважаючи на те, що ще існують питання щодо їхніх ін’єкцій.

«Китай та Росія пришвидшились у зв’язку з передчасним [національним] схваленням своїх вакцин, – сказала Радіо Свобода Джуді Твігг, експертка з питань охорони здоров’я на глобальному рівні з університету Співдружності Вірджинії. – Одна з речей, на яку вони сподіваються – це можливість скористатися вакуумом, який утворився внаслідок націоналізму вакцин, який ми спостерігаємо на Заході».

Бюрократичні сутички, схоже, уповільнили постачання в ЄС, тоді як між Брюсселем та AstraZeneca розгорнулась суперечка після того, як фармацевтичний гігант заявив, що йому доведеться зменшити постачання через виробничу проблему. Європейський союз наполіг на тому, щоб виробник ліків виконав умови контракту, і з тих пір запровадив контроль за експортом вакцин, що виробляються в межах блоку.

Тим часом малоймовірно, що країни, що розвиваються, отримають такий самий доступ до вакцин найближчим часом. Поки країни в регіонах Східної Європи, Центральної Азії, Близького Сходу та Південної Азії готують свої програми вакцинації, очікується, що постачання буде повільним, та основним питанням стане низький рівень доступу до вакцин.

Багато з цих країн є учасниками програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) під назвою COVAX, ціллю якої є сприяти рівному доступу до вакцини та яка зібрала 2 мільярди доларів на придбання вакцин для бідних країн.

Але отримання доступу до достатньої кількості доз для населення цих країн може зайняти роки. У статті, опублікованій наприкінці січня підрозділом Intelligence в The Economist, йдеться про те, що малоймовірно, що в цих регіонах відбудеться широкомасштабна вакцинація до 2023 року.

«Існує вакуум вакцин як з точки зору охорони здоров’я, так і з політичної точки зору, і Росія та Китай із задоволенням намагаються його заповнити», – сказала Твігг.

Заповнення вакууму

Незважаючи на раніше згадані важливі питання, попит на Sputnik V зростає.

На сьогодні російська вакцина була схвалена десятками країн світу для прямого придбання або за допомогою ліцензійних угод на її виробництво.

«Росія, безумовно, не сприяла довірі до себе, затвердивши вакцину ще до того, як розпочались випробування під час третьої фази. Їхні власні дії створили скептицизм щодо вакцини, який ми спостерігаємо місяцями», – сказала Твігг. – Але важко уявити, що вони просто відверто сфальсифікували дані, які вони надіслали The Lancet. Результати не потрапляють у The Lancet без ретельної експертної перевірки міжнародними групами фахівців».

Такі країни, як Білорусь, Казахстан та Туреччина, вже підписалися на виробництво та розробку Sputnik V, разом з Іраном, де заборонили західні вакцини та який також погодився долучитися. За даними Російського фонду прямих інвестицій, який фінансував вакцину та відповідає за її продаж у всьому світі, Індія, Південна Корея, Бразилія та Китай також її вироблятимуть.

Коли Росія прийняла нормативне рішення про схвалення вакцини пів року тому і розпочала масову вакцинацію ще до того, як були оприлюднені дані дослідження з третьої фази, вчені висловили занепокоєння та нарікали на відсутність прозорості. Але останній набір даних з третьої фази щодо Sputnik V, разом з порівняно низькою вартістю та простішими вимогами для зберігання вакцини, безсумнівно підвищить її привабливість у Євразії.

На відміну від вакцин Pfizer та Moderna, Sputnik V та дві провідні китайські вакцини не потрібно зберігати та транспортувати при надзвичайно низьких температурах, що дає їм логістичну перевагу у бідніших країнах, які часто не мають відповідного обладнання.

Російські та китайські вакцини можуть бути першими варіантами для країн, які останні в черзі на отримання інших вакцин.

Деякі країни Центральної Азії розраховують на програму COVAX для вакцинації критичної маси населення, але програма має обмеження щодо надання вакцини максимум для 20% жителів будь-якої з країн-учасниць.

Для подолання розриву як Киргизстан, так і Таджикистан звернулися до Росії за допомогою у закупівлі доз Sputnik V; Туркменістан, який заявляє про відсутність випадків захворювання на коронавірус, вже почав закуповувати російські вакцини, як повідомляє Туркменська служба Радіо Свобода.

Окрім надій на COVAX, Узбекистан у грудні розпочав клінічні випробування третьої фази іншої китайської вакцини, розробленої компанією Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Тим часом Пакистан отримав пожертву у вигляді 500 000 вакцин Sinopharm з Пекіну для близько 220 мільйонів осіб. Окрім Sinopharm, Ісламабад вже надав дозвіл на екстрене використання вакцин AstraZeneca та Sputnik V.

Російська та китайська вакцини також набувають популярності в Європі.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Sputnik V міг би бути використаним в Європейському союзі, якщо б він отримав нормативне схвалення. Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан натякнув, що вакцини проти коронавірусу з Китаю та Росії могли б використовуватись для подолання поточного дефіциту доз у Європі.

Угорщина, країна-член ЄС, вже схвалила вакцину Sinopharm та 2 лютого отримала свою першу партію Sputnik V у розмірі 40 000 доз. Сербія вже змогла вакцинувати один із 7 мільйонів жителів, посідаючи друге місце за швидкістю в Європі, слідом за Сполученим Королівством, та шляхом широкого використання російської та китайської вакцин на додаток до певної кількості доз з Заходу.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Занепокоєння щодо вакцинації

Хоча схвалення The Lancet пом’якшило деякі занепокоєння щодо швидкого затвердження Sputnik V, відсутність подібних досліджень щодо вакцин китайського виробництва викликає питання про цінність таких вакцин. Дослідження, яке ґрунтується на даних про Sinovac, було опубліковане у The Lancet, але у ньому була врахована інформація лише про першу та другу фази.

Ні Sinovac, ні Sinopharm не оприлюднили свої дані з третьої фази і не опублікували результати, хоча обидві подали дані до ВООЗ для ознайомлення та отримали нормативне схвалення в інших країнах та в Китаї на основі їхніх випробувань.

Поки що здається, що Sinovac – на правильному шляху, незважаючи на те, що були зафіксовані різні рівні ефективності на пізніх стадіях випробувань. Проміжні дані Туреччини та Індонезії показали, що вакцина була ефективною, відповідно, на 91,25% та 65,3%. Спочатку дослідники з Бразилії заявили, що вона була на 78% ефективною у їхніх клінічних випробуваннях, але згодом виправили цей показник до 50,4% в січні, після того, як включили більше даних.

Все ще бракує даних про китайські вакцини

«Все ще бракує даних про китайські вакцини, – сказала Твігг. – Враховуючи, що спочатку в Росії не було прозорості щодо своєї вакцини, то у випадку Китаю її ще менше».

Наприкінці грудня Sinopharm заявив, що проміжні випробування вакцини на третій фазі показали, що вона є ефективною на 79%, що є нижчим показником, ніж у Pfizer та Moderna, але все ще вважається вище від порогового рівня. Однак немає повного набору даних, подібного до цитованого The Lancet для Sputnik V, для жодної з китайських вакцин.

Хоча багато експертів зазначають, що швидкість та недостатня прозорість даних з тестування китайських вакцин викликали скептицизм щодо їхньої ефективності, попередні результати випробувань поки що не дають приводу для тривоги.

«Важко відокремити вакцину від країни її походження, – заявив дослідник Танг з університету Лестера. – Але зробивши крок назад та подивившись виключно з наукової точки зору, я не можу побачити жодних істотних негативних наслідків».