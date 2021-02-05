МОЗ хоче завершити кампанію з вакцинації до кінця 2021 року – Степанов

Міністерство охорони здоров’я України планує завершити кампанію з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 до кінця цього року, повідомив міністр Максим Степанов. Про це він сказав 5 лютого на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

Таким чином міністр відповів на питання народного депутата Тараса Батенка («За майбутнє»). Той зацитував генеральну директорку Pfizer-Україна Зоряну Цілик, яка в інтерв’ю«РБК-Україна» повідомила, що уряди інших країн укладали договори на постачання вакцин Pfizer-Biotech ще влітку минулого року. Тоді випробування препарату були на другій стадії.

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Степанов відмовився коментувати слова Цілик по суті, натомість вчергове наголосив, що вакцинація має початися в лютому.

Також міністр вказав на те, що вакцина Pfizer не є єдиною, яку Україна планує закуповувати для вакцинації.

«Ми будемо вакцинувати мінімум трьома-чотирма вакцинами наших громадян, ще раз наголошую, починаючи з лютого цього року. Безкоштовний доступ до вакцини буде зроблений для всіх без винятку і до кінця 2021 року ми хочемо завершити всю кампанію з вакцинації», – сказав він.

5 лютого заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що компанія Pfizer незабаром надішле в Україну документ для реєстрації своєї вакцини від COVID-19.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого». Водночас Ляшко переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці. За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.