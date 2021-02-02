У Мінфіні розповіли, на що йшли кошти з COVID-фонду в 2020-му

У 2020 році обсяг виділених коштів з Фонду боротьби з COVID-19 становив 78,4 мільярда з 80,9 мільярда гривень. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

«У тому числі за загальним фондом використано 63,7 мільярда гривень з виділених 72 мільярдів гривень, спеціальним фондом 2,8 мільярда гривень з виділених 6,4 мільярда гривень », – йдеться в повідомленні.

В уряді розповіли, що Державне агентство автомобільних доріг використало 25,7 мільярда з 26,2 мільярда гривень, або 98,3% для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

МОЗ витратило за загальним фондом 17,8 мільярда з 20,4 мільярда гривень, або 86,8%, виділені за спеціальним фондом 1,4 мільярда гривень – не використані, зазначили в уряді.

«Кошти були спрямовані для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоровʼя у госпітальних округах, для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медикам та іншим працівникам, які лікують хворих на COVID-19, на забезпечення подачею кисню закладів охорони здоров’я тощо», – додали в Кабміні.

У пресслужбі поінформували, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства використало 8,8 мільярда гривень з 10,7 мільярда гривень, або 82,1%.

«Кошти були спрямовані для виплати допомоги по безробіттю, для одноразової компенсації суб’єктам господарювання за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, для виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання», – йдеться в повідомленні.

В уряді повідомили, що Міністерство соціальної політики реалізувало за загальним фондом 4 мільярди гривень з 6,8 мільярда гривень, або 59,8%, за спеціальним фондом – 2,8 мільярда гривень грн з 5,0 мільярда гривень, або 55,5%.

За даними Кабміну, кошти пішли на страхові виплати по тимчасовій непрацездатності, виплати членам сімей померлих від COVID-19 медиків, допомогу на дітей фізичних осіб-підприємців, надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв’язку з втратою доходів у разі повної заборони сфери їх діяльності під час карантину.

18 червня 2020-го Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3509, який передбачав, зокрема, перерозподіл грошей із Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт і будівництво доріг та інших об’єктів інфраструктури.

Для фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом уряд створив окремий фонд розміром у майже 65 мільярдів гривень. Фонд боротьби з COVID-19 наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери. Найбільше «порізали» фінансування освітніх, культурних та спортивних проєктів. Частину фінансування також забрали з фонду регіонального розвитку, фонду енергоефективності, Верховного та Конституційного судів тощо.

На початку червня стало відомо, що з «ковідного» фонду витратили близько 30 мільярдів гривень, тобто менш як половину. Решту – а це 35 мільярдів – уряд спрямував на «Велике будівництво» доріг та інших об’єктів інфраструктури.