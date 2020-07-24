35 з 66 мільярдів гривень з Фонду боротьби з COVID-19 підуть на дороги – уряд

Кабінет міністрів України розподілив 66 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 з них половину – на дороги, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів 24 липня.

Ця сума, за даними міністерства, дорівнює сумі фонду, яку раніше затвердив уряд з урахуванням змін у бюджеті.

«Станом на 24 липня 2020 року Уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досягнув обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті на 2020 рік для Фонду», – йдеться в повідомленні.

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16 мільярдів, стверджує Мінфін, уряд виділив на систему охорони здоров’я (зокрема захисний одяг для медиків, виплата підвищених заробітних плат, закупівлі обладнання).

Ще 7 мільярдів пішли у фонд допомоги з безробіття, 1,2 мільярда – Міністерству соціальної політики для фізичних осіб-підприємців, які не могли працювати під час карантину і мають дітей віко до 10 років.

«Також 2,5 мільярда спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення. Окрім того, 35 мільярда піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг», – зазначає Мінфін.

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Громадська організація StateWatch 24 липня повідомила з посиланням на відповідь Міністерства фінансів на власний запит, що у Фонді боротьби з COVID-19 залишилося 3,2 мільярда гривень.

10 квітня президент України Володимир Зеленський анонсував створення Фонду боротьби з коронавірусом обсягом майже 66 мільярдів гривень. З цих коштів зокрема мали виплачуватися доплати лікарям, залученим до боротьби з захворюванням, закуповуватися засоби захисту та медичне обладнання.