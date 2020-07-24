Станом на 24 липня в Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 147 людей, повідомляють Медичні сили ЗСУ.

За повідомленням, за попередню добу серед українських військових виявили 17 хворих. З них троє госпіталізовані, 14 – перебувають вдома під наглядом медиків.

Загалом за час пандемії одужали 565 військових, п’ятеро померли.

Загалом в Україні за добу 23 липня зафіксували 972 нових випадки захворювання на COVID-19.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок 24 липня становить 62 823, одужали – 34 886 людей, померли – 1571.