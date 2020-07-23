На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем, якого кілька днів не могли евакуювати з поля бою під Зайцевим

На Дніпропетровщині попрощалися із розвідником 35-ї бригади морської піхоти Ярославом Журавлем, який загинув під Зайцевим на Донбасі, намагаючись забрати із «сірої» зони тіло свого загиблого командира.

За інформацією військового капелана Дмитра Поворотного, у бойових діях на Донбасі він брав участь упродовж п’яти років, служив у трьох військових підрозділах – 20-ому окремому мотопіхотному батальйоні, 93-ій механізованій бригаді та 35-ій бригаді морської піхоти.

Пройшов «гарячі» точки Донбасу – Піски, Марїнку, авдіївську промзону, Трьохізбенку, Гранітне.

Прощання з бійцем провели у трьох населених пунктах області – Верхньодніпровську, селах Водяному та Андріївці. У Верхньодніпровському районі авто з тілом зустрічали ветерани бойових дій на Донбасі. На в’їзді в район вони розгорнули великий синьо-жовтий прапор. Поховали бійця в його рідному селі Андріївці.

За даними з пресслужби 35-ї бригади, у березні 2020 року бійцеві виповнилося 40 років. Удома на нього чекали дружина й двоє доньок.

За повідомленням пресцентру штабу ООС, 13 липня в «сірій зоні» під Зайцевим на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь.

Російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира.

В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик Микола Ілін загинув, а сержант Ярослав Журавель отримав поранення. Він помер через кілька днів на полі бою, не дочекавшись евакуації, яку блокували бойовики.

Тіло командира взводу Дмитра Красногрудя, за яким ішла група, 15 липня було передане ЗСУ російськими гібридними силами.