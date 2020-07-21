Штаб ООС повідомляє про отримання ще одного тіла загиблого військового, особу ще не встановили

Російські гібридні сили передали українській стороні ще одне тіло загиблого військовослужбовця, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил 21 липня.

Його особу ще не встановили, однак у штабі припускають, що це – військовий, який був поранений під Зайцевим.

«Представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну Уряду України територію. Наразі, особу загиблого не ідентифіковано. Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве, Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Після проведення процедури упізнання та судово-медичної експертизи, додають у штабі, пошукова група «Евакуація-200» доправить загиблого до місця поховання.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира взводу під селом Зайцеве. В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик Микола Ілін загинув, а сержант був поранений. Його так і не вдалося евакуювати.

Тіло командира взводу, за яким ішла група, 15 липня було передане ЗСУ російськими гібридними силами. Загиблий – лейтенант Дмитро Красногрудь.