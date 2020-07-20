«Постійно вчив нас такмеду, бо хотів, щоб всі вижили». Історія загиблого під Зайцевим медика

У 35-й бригаді морської піхоти та в штабі ООС озвучили ім’я медика, який загинув поблизу Зайцевого у понеділок, 13 липня. Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що трагедія сталася під час режиму тиші, про який, за словами українських військових, з російськими гібридними силами домовилися представники ОБСЄ. Попри те, що медіа ще раніше розтиражували ім’я загиблого, офіційно дані озвучили тільки сьогодні, 20 липня.

Загиблого звуть Микола Ілін, позивний «Естонець». Йому було 36 років, медик мав звання сержанта й служив у морській піхоті щонайменше два роки. У Миколи залишилася дівчина та батьки.

Ілін був родом з Білорусі, звідки, за версією друзів, поїхав через політичні переслідування. У медика було громадянство Естонії, але жив він у Білій Церкві Київської області. Побратими загиблого в один голос кажуть, що Ілін був напрочуд веселою людиною – любив спілкуватися, вільно володів кількома іноземними мовами й ненавидів усе, що пов’язано з СРСР.

Як розповів Радіо Донбас.Реалії один із офіцерів 35-ї бригади, «Естонець» був відданий своїй справі: він не міг сидіти на місці й постійно проводив у рідному 137-му батальйоні морської піхоти курси з тактичної медицини.

Він завжди казав: «Ці знання колись врятують вам життя. От побачите!»



«Микола, – пригадує на правах анонімності військовий, – постійно вчив нас такмеду (тактичній медицині – ред.), бо хотів, щоб всі вижили. Він завжди казав: «Ці знання колись врятують вам життя. От побачите!». Естонець дуже любив медичну справу, і цілком був їй відданий. Якийсь час назад волонтери з Києва зібрали йому спеціальний рюкзак з медичним начинням. То Микола не сприймав це як даність. Навпаки, пильнував, щоб використовувати все тільки, якщо дуже треба. Він був з тих, хто по-справжньому цінував допомогу. 13 липня, коли загинув лейтенант Красногрудь, «Естонець» сам визвався йти. Він сказав щось на кшталт: «Командире, я готовий. І я піду».

13 липня поблизу окупованої Горлівки на невідомому вибуховому пристрої підірвався командир розвідувального взводу, лейтенант Дмитро Красногрудь. Забирати тіло офіцера, за умови дотримання режиму тиші та з гарантіями від ОБСЄ, вирушила група з дев’яти чоловік, в якій були представники СЦКК, сапери та розвідники 35-ї бригади морської піхоти.

Всі члени групи евакуації мали білі чохли на бронежилетах та касках. Проте російські гібридні сили, за твердженням ЗСУ, порушили домовленість: влаштували засідку та відкрили вогонь одразу з трьох сторін. В результаті, загинув бойовий медик Микола Ілін, один морпіх отримав поранення і сержант-розвідник, ймовірно, також загинув від поранень. Його імені офіційно поки не повідомляють.

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео, зняте з безпілотника українських військових: на ньому видно, як поранений морський піхотинець в білому шоломі намагається надати собі допомогу й повзе в бік позицій ВСУ. Це відео зняте бійцями 35-ї бригади морської піхоти, а людиною, ймовірно, є саме поранений сержант-розвідник. Морпіхи через тиждень після бою констатують, що їхній товариш, швидше за все, загинув. А угруповання «ДНР» заявило 18 липня, що знайшло його тіло.

З медиком Миколою Іліним попрощаються в Києві в середу, 22 липня.

Як ОБСЄ погоджує режим тиші, й чому тепер не підтверджує цю домовленість? Ми розбирали цю ситуацію в ефірі, а також відправили запит СММ ОБСЄ, на який ще чекаємо відповідь: