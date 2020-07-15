Посольство Британії закликало Росію «припинити роздмухувати» конфлікт на Донбасі

Посольство Великої Британії в Україні прокоментувало загострення ситуації на Донбасі.

«Велика Британія глибоко засмучена через втрати на сході України цього тижня, включно з вбивством військового медика 13 липня. Росія повинна припинити роздмухувати конфлікт, який вона розпочала», – мовиться у повідомленні.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого під селом Зайцеве. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.