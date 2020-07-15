Доба на Донбасі: 18 обстрілів з боку російських гібридних сил, 7 поранених військових

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 14 липня зазнали поранень сім українських військових, підтверджує штаб операції Об’єднаних сил дані, оприлюднені пізно ввечері у вівторок. Як ідеться в ранковому зведенні, російські гібридні сили 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши і заборонені Мінськими угодами види зброї.

Ще чотири рази бойовики стріляли вже після початку доби 15 липня, інформує штаб ООС. За цими даними, нових втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 14 липня ще не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» зведених даних не подавали, але звинуватили українських військових в обстрілі західної околиці Донецька, внаслідок якого постраждали двоє цивільних.

Також в угрупованні «ДНР» заявили, що число загиблих 13 липня поблизу селища Зайцеве під Горлівкою українських військових зросло до трьох. Представники російських гібридних сил стверджують, що всі ці загиблі були учасниками «диверсійної групи».

Українська сторона вказує, що бойовики вбили військового медика, який мав евакуювати загиблого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.