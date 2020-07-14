Обстріл під Зайцевим: Зеленський відправив на Донбас Хомчака та заступника Єрмака

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Роман Машовець поїхали в зону бойових дій на Донбасі, де внаслідок обстрілу напередодні загинув військовий медик. Таку вказівку їм дав президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

«На виконання завдання Глави держави на місце виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець», – йдеться в заяві ОП.

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За повідомленням, Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, а вбивство українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого назвав «черговим доказом цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків».

«Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – цитує Зеленського його офіс.

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14 липня прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства військового медика, який загинув через обстріл бойовиків під Зайцевим.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого під селом Зайцеве. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах.