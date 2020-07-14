Львів’яни попрощалися з Героєм України Тарасом Матвіївим

Натовп людей зібралася в до Гарнізонного храму Петра і Павла у Львові, куди ввечері привезли тіло загиблого Героя України, молодшого лейтенанта 24-ї Королівської бригади імені Данила Галицького, 31-річного Тараса Матвііва.

Український офіцер загинув 10 липня близько 20 години біля села Троїцьке Луганської області.

Рятуючи побратимів, воїн отримав смертельні поранення від міни. Бойовики обстріляли позиції спершу зі стрілецької зброї, а потім з мінометів і артилерії.

«Тарас був багатогранною людиною і скрізь його було багато, все, за що брався, мало результат. Ми підтримували постійно зв’язок. Він писав, що конфлікт на Донбасі в активній фазі. Його смерть дала розуміння багатьом людям того, що війна продовжується. Його загибель торкнулася багатьох людей, тому так багато прийшли попрощатися», – каже Антон Петрівський, доброволець та побратим загиблого.

Панахиду у львівському храмі провів священник УГКЦ Степан Сус. Попрощатися з Матвіївим прийшли його побратими, військовослужбовці, друзі по волонтерській і громадській роботі, однокурсники.

«Його смерть промовляє, що ми просто маємо гідно жити. Шкода, що такі люди гинуть і суспільство цього не цінує», – говорить побратим Тараса Захар Саджаниця.

Тарас Матвіїв народився 18 лютого 1989 року року на Волині. Проживав у місті Жидачів на Львівщині, куди тіло загиблого Героя України повезли зі Львова і де його поховають 15 липня.

Батьки втратили єдину дитину.