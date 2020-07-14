У Києві попрощалися з загиблим на Донбасі Героєм України Тарасом Матвіївим

У Києві на майдані Незалежності 14 липня відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі військовослужбовцем, волонтером, засновником громадської організації «Пошукова ініціатива Майдану» Тарасом Матвіївим.

У церемонії прощання взяли участь міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. Таран вручив батькові загиблого воїна зірку Героя України. 13 липня молодшому лейтенанту Матвіїву Тарасу Тарасовичу указом президента України №271 присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

31-річний боєць був командиром взводу 24-ї механізованої бригади імені Короля Данила. У 2015 році Тарас Матвіїв пішов добровольцем на фронт, воював у Пісках і Донецькому аеропорту.

До війни Матвіїв був відомим блогером, працював журналістом та брав активну участь у Революції гідності.

Тарас Матвіїв загинув 10 липня неподалік Троїцького на Луганщині. Під час обстрілу з боку російських гібридних сил він врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. Однак сам загинув від розриву ворожої міни.

Увечері 14 липня з Матвіївим прощатимуться у Львові, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

У середу, 15 липня, відбудеться прощання та поховання в Жидачеві Львівської області, звідки родом Тарас Матвіїв.