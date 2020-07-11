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11 липня 2020, Київ 16:57
Новини | Події

На Донбасі 10 липня загинув колишній журналіст

Загиблим унаслідок обстрілу російських гібридних сил на Донбасі 10 липня є молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади Тарас Матвіїв, повідомили Український міліарний портал та знайомі загиблого.

Матвіїву був 31 рік. Він народився в Жидачівському районі Львівської області, закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, був блогером.

Російські гібридні сили 10 липня 17 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще троє зазнали поранень.

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