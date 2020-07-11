На Донбасі загинув один український військовий, поранені троє – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 10 липня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, інформує штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з застосуванням заборонених Мінськими угодами видів зброї.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в одному обстрілі впродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не наводять, але звинувачують ЗСУ в обстрілах околиць Донецька та Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.