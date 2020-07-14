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15 липня 2020, Київ 00:08
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«Це зухвалий воєнний злочин». Реакція депутатів на вбивство військового медика на Донбасі – відео

«Це зухвалий воєнний злочин». Реакція депутатів на вбивство військового медика на Донбасі – відео
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«Це зухвалий воєнний злочин». Реакція депутатів на вбивство військового медика на Донбасі – відео

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13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. Що кажуть про це народні депутати?

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