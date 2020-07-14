13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. Що кажуть про це народні депутати?