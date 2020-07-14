Прокуратура розслідує вбивство медика під Зайцевим як порушення законів війни

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування загибелі військового медика через обстріл бойовиків під Зайцевим, повідомляє 14 липня Офіс генерального прокурора.

За повідомленням, справу відкрили за фактами порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства, здійсненого «представниками незаконних збройних формувань Російської Федерації».

«Внаслідок обстрілу вбито сержанта-старшого бойового медика десантно-штурмової роти, а заступник начальника штабу отримав травми середньої тяжкості. Таким чином, прокурори вбачають в діях представників НЗФ РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту», – повідомляє Офіс генпрокурора.​

За даними Офісу, тіла загиблих і досі лишаються на полі бою. Бойовики не гарантують припинення вогню в цьому районі.

Читайте також: «Таких обстрілів не було з 2018-го». Подробиці вбивства медика під Зайцевим​

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один війсковий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах. Після цього українська сторона нібито відкрила вогонь в напрямку Зайцевого.