На Донбасі за добу загинули троє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 13 липня загинули троє українських військових повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, ще двоє військових постраждали – один має поранення, інший – бойове травмування.

«Під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця поблизу селища Зайцеве, пересуваючись до місця загибелі нашого захисника, евакуаційна група потрапила у заздалегідь підготовлену засідку окупантів. Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один – бойове травмування. Подальші евакуаційні заходи були неможливі, адже ворог продовжив обстріл вже з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. На даний час тіла наших захисників перебувають на місці обстрілу та потребують евакуації», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу ООС, російські гібридні сили за добу 13 липня 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що поблизу Зайцева «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ вийшла на міни», в результаті чого один військовий загинув, а українська сторона нібито «не поспішає евакуювати його тіло». Про загибель військового медика в повідомленні не йдеться.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 13 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.