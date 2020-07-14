Черговий обстріл на Донбасі: семеро українських військових поранені – штаб

Семеро українських військовослужбовців отримали поранення через обстріли гібридних російських сил, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил увечері 14 липня.

«На Донеччині поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного», – йдеться в заяві штабу.

За повідомленням, всіх поранених евакуювали до лікарень, вони отримують медичну допомогу. Також Об’єднані сили відповіли на вогонь бойовиків.

Раніше протягом дня 14 липня бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.