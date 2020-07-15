Тіло загиблого на Донбасі військового повернули з непідконтрольної території – ООС

Тіло загиблого українського військового повернули з непідконтрольної Україні території Донецької області, повідомив штаб української Операції об’єднаних сил.

«Сьогодні, 15 липня відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве. Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя», – заявили в ООС.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого під селом Зайцеве. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах.

14 липня прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Роман Машовець поїхали на місце подій.

Наразі невідома доля тіла загиблого медика та пораненого військового. Станом на 14 липня вони залишалися на полі бою.