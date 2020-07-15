Помпео висловив співчуття через вбивство військового медика

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео прокоментував обстріл групи військових медиків на Донбасі, через який загинув один із них. Відповідну заяву він зробив на брифінгу 15 липня.

«Ще одне питання, пов’язане з Росією: я хочу висловити глибокий сум Сполучених Штатів у зв’язку з убивством українського військового медика. Ми приєднумося до народу України в засудженні тривалої та брутальної агресії підконтрольних Росії сил на Донбасі та віддаємо належне українцям, які загинули чи дістали поранення в боротьбі за свою демократію», – сказав Помпео.

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Напередодні схожу позицію озвучило посольство США в Україні.​

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого під селом Зайцеве. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.