Стало відоме ім’я українського військового, загиблого під Зайцевим на Донеччині 

Українським сержантом, який загинув під Зайцевим на Донеччині, виявився Ярослав Журавель. Він був командиром відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Журавель був уродженцем Верхньодніпровського району Дніпропетровщини, повідомив Радіо Свобода голова Верхньодніпровської райради Артем Кравченко.

За його словами, церемонія прощання з бійцем запланована на 23 липня. Поховають загиблого в його рідному селі Андріївка Дніпропетровської області.

Сержанту було 40 років. Удома на нього чекали дружина та двоє доньок.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира взводу під селом Зайцеве.

В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик Микола Ілін загинув, а сержант був поранений. Бойовики передали тіло сержанта 21 липня.

Тіло командира взводу, за яким ішла група, передали Збройним силам 15 липня. Загиблий – лейтенант Дмитро Красногрудь.