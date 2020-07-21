На Донбасі загинув один український військовий, ще один поранений – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 20 липня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 17 разів порушили режим припинення вогню.

«Ворог обстріляв наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у двох обстрілах упродовж минулої доби, про їхні наслідки не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 20 липня не подають, але звинувачують українських військових в обстрілі околиць Горлівки та Донецька.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.