У Києві попрощалися з медиком Миколою Іліним, якого вбили під Зайцевим

У соборі Святого Олександра в Києві попрощалися з військовим медиком, громадянином Естонії Миколою Іліним, якого вбили під Зайцевим в Донецькій області, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На церемонію прийшли родичі, друзі та учасники бойових дій на Донбасі.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира взводу під селом Зайцеве.

В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик Микола Ілін загинув, а сержант був поранений. Бойовики передали тіло сержанта 21 липня.

Тіло командира взводу, за яким ішла група, передали Збройним силам 15 липня. Загиблий – лейтенант Дмитро Красногрудь.