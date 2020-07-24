Бойовики минулої доби стріляли 8 разів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримуваніРосією бойовики на Донбасі минулої доби вісім разів відкривали вогонь в бік ЗСУ, ніхто з українських військових не постраждав.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» наші позиції біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає», – йдеться в повідомленні штабу.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.