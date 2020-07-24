Майже пів сотні госпіталізованих із COVID-19 у Києві перебувають у тяжкому стані – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у медзакладах столиці на сьогодні від COVID-19 лікуються 283 людини.

«Із них 19 дітей. 45 хворих – у тяжкому стані. Дві людини підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Іще 38 пацієнтів – у медзакладах із підозрою на коронавірус», – повідомив Кличко.

За минулу добу виявили в Києві захворювання виявили у 118 людей, 121 людина за минулу добу одужала, одна померла.

З початку епідемії у Києві підтверджено 7396 випадків COVIID-19, 2667 людей одужали, 129 померли.