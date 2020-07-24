Прем’єр-міністр Болгарії пішов на карантин після підтвердження COVID-19 у керівниці апарату уряду

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов змушений піти на карантин після того, як у керівниці апарату уряду Деніци Желевої підтвердився діагноз COVID-19. Як повідомила пресслужба уряду, 23 липня прийшов позитивний тест на коронавірус у Желевої.

Чиновниця перебувала у контакті із Борисовим під час недавніх засідань Європейської Ради щодо коштів на відновлення економіки ЄС через пандемію, на яких вони обоє були присутні. Ці зустрічі проходили в Брюсселі з 17 до 21 липня.

Повідомляється, що всі особи, які контактували з Желевою останнім часом, перевіряються, і перебуватимуть на ізоляції до отримання результатів тестів на коронавірус.

Борисова протестували вже сьогодні вранці разом з іншими урядовцями. Результатів поки немає.

Через карантин, на який довелося піти Борисову, він не взяв участі в дебатах у парламенті 24 липня та на голосуванні щодо перестановок в кабінеті міністрів.

Станом на 24 липня в Болгарії підтверджено 9853 випадки коронавірусної інфекції, 269 – за останню добу. З початку епідемії в Болгарії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 329 людей, понад 5 тисяч одужали.