ОГП: чиновника Житомирської ОДА затримали за вимагання відкату при розподілі ковідного фонду

Офіс генерального прокурора повідомляє про викриття начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА, якого підозрюють у вимаганні відкату при розподілі ковідного фонду.

Як повідомляє ОГП 22 січня, чиновника затримали під час одержання неправомірної вигоди у 72 тисячі гривень.

«За даними слідства, посадовець вимагав відкат у генерального директора однієї з житомирських комунальних лікарень за виділення медичному закладу субвенції в розмірі понад 1,2 мільйона гривень для закупівлі кисневого обладнання. Розмір неправомірної вигоди начальник департаменту визначив у 10% – тобто 123 тисячі гривень», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора заявили, що посадовець одержав першу частину неправомірної вигоди – 51 тисячу гривень, а після одержання другої частини – 72 тисячі гривень – його затримали у приміщенні обласного департаменту.

Посадовцю повідомили про підозру за частиною третьою статті 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), заявили в ОГП.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора додали, що зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Затриманий чиновник ситуацію не коментував.