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22 січня 2021, Київ 14:55
Новини | Події

ОГП: чиновника Житомирської ОДА затримали за вимагання відкату при розподілі ковідного фонду

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому

Офіс генерального прокурора повідомляє про викриття начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА, якого підозрюють у вимаганні відкату при розподілі ковідного фонду.

Як повідомляє ОГП 22 січня, чиновника затримали під час одержання неправомірної вигоди у 72 тисячі гривень.

«За даними слідства, посадовець вимагав відкат у генерального директора однієї з житомирських комунальних лікарень за виділення медичному закладу субвенції в розмірі понад 1,2 мільйона гривень для закупівлі кисневого обладнання. Розмір неправомірної вигоди начальник департаменту визначив у 10% – тобто 123 тисячі гривень», – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора заявили, що посадовець одержав першу частину неправомірної вигоди – 51 тисячу гривень, а після одержання другої частини – 72 тисячі гривень – його затримали у приміщенні обласного департаменту.

Посадовцю повідомили про підозру за частиною третьою статті 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), заявили в ОГП.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора додали, що зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Затриманий чиновник ситуацію не коментував.

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