ДБР затримало першого заступника і радника директора Нацагентства з акредитації за хабар

Державне бюро розслідувань повідомляє про затримання першого заступника директора Національного агентства з акредитації, а також радника директора за отримання неправормірної згоди. Про це йдеться в повідомленні ДБР 16 січня.

Як стверджує Бюро, керівна ланка агентства створила «корупційний механізм в сфері надання дозвільної документації».

«В ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання першим заступником Нацагентства неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США від представника комерційної структури в сфері транспортних перевезень. Для одержання неправомірної вигоди керівник залучив у якості посередника радника Директора Нацагенства», – йдеться в ствердженні.

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Посадовців затримали 15 січня, сьогодні їм повідомили про підозру за ознаками отримання хабаря, «вчиненого службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди».

Санкція статті передбачає від п’яти до 10 років ув’язнення.

Агентство наразі не коментувало заяву ДБР.