В СБУ повідомили про викриття за минулий рік понад 500 корупційних злочинів

За минулий рік Служба безпеки України викрила 536 корупційних злочинів, повідомила у середу пресслужба СБУ.

«Протягом 2020 року Служба безпеки України викрила 81 організоване злочинне угруповання, із них – 17 ОЗУ, в діяльності яких брали участь посадовці владних структур. Загалом ефективність протидії загрозам нацбезпеці, що пов’язані з організованою злочинністю, підвищилась майже в два рази. Адже, наприклад, у 2019 році СБУ знешкодила 47 таких ОЗУ. Найчастіше діяльність викритих у 2020-му році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30 ОЗУ) і корисливо-насильницькими злочинами (18 ОЗУ)... Службою безпеки викрито 536 корупційних злочинів: вимагання та отримання хабарів, привласнення чи розтрата майна, зловживання впливом, владою чи службовим становищем та інші. Щодо високопосадовців розпочато загалом 90 кримінальних проваджень», – прозвітували в СБУ.

За даними відомства, серед 17 викритих ОЗУ за участі посадовців: хабарництво при наданні землевпорядної документації, ще 7 ОЗУ були пов’язані з правоохоронною діяльністю та обороною, 6 – з незаконною міграцією.

«Загалом за напрямом боротьби з корупцією та оргзлочинністю за матеріалами СБУ протягом року було розпочато 1 218 досудових розслідувань, в яких 1 763 особам повідомлено про підозру. За цей період було засуджено 379 осіб, а 41 представнику криміналітету заборонено в’їзд в Україну», – йдеться в повідомленні.

У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу, додали в СБУ.

Організована злочинність є однією з загроз національній безпеці. В СБУ кажуть, що вона досить часто використовується іноземними спецслужбами у розвідувально-підривній діяльності.