Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження проти Зеленського через загибель бійця

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля Сергія Журавля, зобов’язавши ДБР відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Про це Радіо Свобода повідомив 22 грудня батько бійця Сергій Журавель.

Батько військового звинувачує Володимира Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.

За словами батька, раніше він звертався до ДБР та Офісу генпрокурора з вимогою відкрити провадження, однак з обох відомств отримав «відписки». Тоді він звернувся до Печерського й Шевченківського райсудів Києва.

«Печерський районний суд уже ухвалив рішення, Шевченківський – поки ні. Рішення суду обов’язкове до виконання. Його текст уже отримали на руки, і моя довірена особа відправила його до ДБР. Через 10–12 днів має бути реакція», – сказав Радіо Свобода батько.

40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав Журавель був поранений поблизу Зайцева в липні 2020 року. Тоді, за словами батька військового, президент як верховний головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок пораненого. Ярослав Журавель втратив багато крові й помер. Точна дата смерті невідома. Тіло військового бойовики передали українській стороні через 8 днів після поранення, 21 липня.

За повідомленням пресцентру штабу ООС, 13 липня в «сірій зоні» під Зайцевим на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь. Російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира.

В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Унаслідок обстрілу військовий медик Микола Ілін загинув, а сержант Ярослав Журавель зазнав поранення. Він помер через кілька днів на полі бою, не дочекавшись евакуації. З Ярославом Журавлем попрощалися 23 липня на Дніпропетровщині.