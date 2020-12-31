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31 грудня 2020, Київ 16:49
Новини | Політика

ДБР запроваджує щомісячні звіти про розслідування справ Майдану

Згідно зі звітом за грудень, у провадженні спеціального підрозділу ДБР із розслідування справ Майдану станом на кінець місяця перебуває 74 кримінальних провадження

Державне бюро розслідувань вирішило започаткувати щомісячні звіти про розслідування справ Майдану «з метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках». Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому ДБР 31 грудня.

Згідно зі звітом за грудень, у провадженні спеціального підрозділу ДБР із розслідування справ Майдану станом на кінець місяця перебуває 74 кримінальних провадження. Завершено розслідування у трьох провадженнях: проти обвинуваченого у справі щодо викрадення, катування і вбивства журналіста Василя Сергієнка, щодо п’яти співробітників органів внутрішніх справ і одного прокурора, які притягнули до кримінальної відповідальності сімох завідомо невинуватих активістів черкаського Євромайдану, щодо двох цивільних осіб, причетних до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивства останнього.

До суду в грудні, за даними ДБР, направили чотири обвинувальні акти, повідомили про підозру двом особам.

Як заявили в ДБР, 17 грудня суд ухвалив перший обвинувальний вирок на підставі обвинувального акту у справі Майдану. Цим вироком визнано винною цивільну особу за надання завідомо неправдивих показань (введення в оману) суду, що стало підставою для подальшого виправдання низки працівників правоохоронних органів Черкащини, обвинувачених у вчиненні незаконних затримань, притягнення до кримінальної відповідальності громадян за нібито участь у черкаському Євромайдані.

Крім того, повідомили у ДБР, у грудні суд два дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо низки колишніх високопосадовців, підозрюваних в організації силової протидії Майдану, включаючи вчинення умисних вбивств учасників протесту. Йдеться про колишніх голову СБУ, міністра внутрішніх справ і його заступника.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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