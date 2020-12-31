ДБР запроваджує щомісячні звіти про розслідування справ Майдану

Державне бюро розслідувань вирішило започаткувати щомісячні звіти про розслідування справ Майдану «з метою відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках». Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому ДБР 31 грудня.

Згідно зі звітом за грудень, у провадженні спеціального підрозділу ДБР із розслідування справ Майдану станом на кінець місяця перебуває 74 кримінальних провадження. Завершено розслідування у трьох провадженнях: проти обвинуваченого у справі щодо викрадення, катування і вбивства журналіста Василя Сергієнка, щодо п’яти співробітників органів внутрішніх справ і одного прокурора, які притягнули до кримінальної відповідальності сімох завідомо невинуватих активістів черкаського Євромайдану, щодо двох цивільних осіб, причетних до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивства останнього.

До суду в грудні, за даними ДБР, направили чотири обвинувальні акти, повідомили про підозру двом особам.

Як заявили в ДБР, 17 грудня суд ухвалив перший обвинувальний вирок на підставі обвинувального акту у справі Майдану. Цим вироком визнано винною цивільну особу за надання завідомо неправдивих показань (введення в оману) суду, що стало підставою для подальшого виправдання низки працівників правоохоронних органів Черкащини, обвинувачених у вчиненні незаконних затримань, притягнення до кримінальної відповідальності громадян за нібито участь у черкаському Євромайдані.

Крім того, повідомили у ДБР, у грудні суд два дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо низки колишніх високопосадовців, підозрюваних в організації силової протидії Майдану, включаючи вчинення умисних вбивств учасників протесту. Йдеться про колишніх голову СБУ, міністра внутрішніх справ і його заступника.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.