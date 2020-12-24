Справи Майдану: суд дозволив заочно розслідувати дії ексзаступника голови МВС Ратушняка

Печерський районний суд дозволив заочно розслідувати дії колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, повідомляє Офіс генерального прокурора 24 грудня.

Таким чином суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про спеціальне досудове розслідування щодо підозрюваного, який наразі переховується від правоохоронців.

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«Ексзаступнику Міністра інкриміновано вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинного угруповання, до якого входили колишній Президент та ряд керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту», – нагадують у Офісі генпрокурора.

Цей дозвіл, за повідомленням, уможливлює досудове розслідування за відсутності підозрюваного.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, за висновками тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування розстрілів демонстрантів у Києві 18-20 лютого, входив до злочинної організації на чолі з експрезидентом Віктором Януковичем. Ратушняк входить до санкційного списку Євросоюзу. У вересні 2019 року Офіс генерального прокурора повідомив, що суд заочно взяв його під арешт.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.